Linedata annonce le lancement de "Linedata AMP"

Crédit photo © Linedata

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce le lancement de "Linedata AMP" (Asset Management Platform). La plateforme, inédite sur le marché, offre aux gestionnaires d'actifs un accès instantané et en continu via le cloud aux solutions logicielles, data et services dont ils ont besoin pour accélérer la transformation de leur modèle opérationnel.

"Le marché mondial de la gestion d'actifs se transforme rapidement et en profondeur... Il doit évoluer toujours plus vite en vue de s'adapter à la réglementation, de rationaliser ses coûts et de répondre aux besoins d'une clientèle mieux informée et donc plus exigeante. La plateforme de gestion d'actifs "Linedata AMP" a été conçue pour permettre aux gestionnaires d'actifs de relever ces défis et de mieux servir, en continu, leurs clients" explique le groupe.