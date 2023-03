Linedata accélère le développement de son activité Crédits & Financements en Europe du Sud

(Boursier.com) — Linedata , éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce aujourd'hui l'expansion de ses activités Crédits et Financements en Europe du Sud avec l'acquisition d'Audaxys au Portugal. A travers ce projet, Linedata confirme ses ambitions dans cette région à fort potentiel de croissance.

Le Portugal s'est graduellement imposé comme un pôle d'attraction majeur pour les plus grandes entreprises technologiques mondiales. Fort de la qualité de ses universités, reconnues pour leur excellence dans le domaine de la finance, du génie industriel et technologique, le pays est aujourd'hui un vivier de talent reconnu sur la scène internationale, par les start-ups comme par les grands groupes.

En tant qu'acteur majeur du marché mondial des crédits et financements, Linedata réaffirme avec cette acquisition sa volonté d'expansion en Europe du Sud, sur l'ensemble de la zone ibérique. Les solutions de pointe de Linedata permettront d'accompagner les entreprises en quête d'expertise technologique et d'innovation, en s'appuyant sur un partenaire de confiance.

"L'acquisition d'Audaxys concrétise notre volonté d'ancrage au Portugal, territoire d'avenir, ouvert sur le monde et qui se destine à être l'un des moteurs essentiels de l'innovation technologique sur les scènes européenne et mondiale, en particulier dans le secteur de la finance, une industrie qui a toujours été très importante localement" commente Jamil Jiva, Global Head of Business Development chez Linedata. "Ses connexions avec les pays du monde lusophone, notamment le Brésil via le programme Portugal 2030, en font une place d'affaires incontournable en Europe. Comme nous l'avions opéré à Riga, il y a quelques années, pour les métiers de la gestion d'actifs, nous avons pour ambition de développer au Portugal un centre d'excellence dédié aux métiers du crédit, en nous appuyant sur le savoir-faire des équipes locales."