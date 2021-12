Linedata : à nouveau primé

(Boursier.com) — Linedata a remporté le prix "Best Portfolio Management Software - Innovation 2021" lors de la cérémonie annuelle de remises de prix "HFM Asia Awards" du 11 novembre 2021. Organisés chaque année, les "HFM Asia Awards" récompensent les éditeurs de logiciels financiers qui ont su proposer un service client exceptionnel et des produits novateurs au cours des 12 derniers mois. La récompense de cette année vient saluer les performances exceptionnelles de la plateforme de gestion de portefeuille Linedata et la capacité d'innovation des équipes de Linedata à travers sa plateforme intégrée AMP.

La plateforme Linedata AMP avait déjà remporté le 1e prix en 2020 et avait récompensé la capacité de Linedata à continuer d'innover malgré la pandémie de Covid-19.