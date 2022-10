Linedata : +30% avec l'offre de rachat !

(Boursier.com) — Linedata bondit de 30,8% à 45 euros pour sa reprise de cotation. Le groupe a annoncé en effet un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions de 55 millions d'euros portant sur 17,2% du capital au prix de 50 euros par action, soit une prime de 45,3% sur le cours de clôture du 24 octobre. L'effet relutif sur le bénéfice par action serait d'environ 17%. Le Conseil d'administration a approuvé un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) visant à proposer à ses actionnaires le rachat, en vue de leur annulation dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, d'un maximum de 1.100.000 actions de la Société au prix de 50 euros par action. Ces 1.100.000 actions représentent, à la date des présentes, 17,2% du capital. Le prix par action extériorise une prime de 45,3% par rapport au cours de clôture au 24 octobre (dernier jour de cotation avant l'annonce des caractéristiques du projet d'OPRA) et une prime de 42,6% et 38,6% par rapport aux moyennes pondérées par les volumes des cours de bourse sur une période 20 et 60 jours précédant cette date.

Au regard de l'environnement de marché actuel, et notamment de la baisse du cours de bourse, Linedata propose d'offrir aux actionnaires qui le souhaitent, "une fenêtre de liquidité partielle mais immédiate, que le marché ne leur offre pas aujourd'hui, eu égard à la faible rotation du flottant, et qui extériorise une valeur plus cohérente avec la performance financière de la Société que celle constatée sur le marché boursier". À l'issue de l'OPRA la Société conserverait une structure financière solide, lui permettant de financer sa croissance, qu'elle soit organique ou constituée d'acquisitions ciblées, dans la continuité de sa stratégie actuellement mise en oeuvre. Enfin, l'OPRA ferait bénéficier aux actionnaires qui ne souhaiteraient pas y participer, ou dont les ordres d'apport seraient réduits dans le cadre de la centralisation, d'un impact relutif sur le bénéfice net par action d'environ 17%.

L'OPRA représenterait un montant maximum de 55.000.000 euros que Linedata financerait, d'une part, par la souscription d'une nouvelle tranche du crédit syndiqué existant à hauteur de 33.000.000 euros, amortissable sur 7 ans (soit jusqu'en 2029), et d'autre part, par un prélèvement sur sa trésorerie pour le solde.

Dans le cadre d'un taux d'apport à l'OPRA de 100% des actions visées, la structure de financement de l'OPRA, ferait ressortir un ratio de levier "raisonnable au regard de la structure financière de la Société", ajoute Linedata.

M. Anvaraly Jiva et la société Amanaat SAS qu'il contrôle, actionnaires majoritaires de Linedata qui détiennent ensemble 3.718.175 actions représentant 58,3% du capital et 71,3% des droits de vote théoriques, ont indiqué qu'ils n'apporteraient pas leurs titres à l'OPRA.

En conséquence, si les autres actionnaires représentant (hors auto-détention) 36,7% du capital apportaient l'intégralité de leurs titres à l'OPRA, ils bénéficieraient d'une liquidité de près de la moitié de leur participation.

Le Conseil d'administration a décidé dans sa séance du 25 octobre 2022 de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Linedata convoquée pour le 30 novembre 2022 une résolution approuvant la mise en oeuvre de la réduction du capital par voie d'offre publique de rachat et annulation d'un nombre maximal de 1.100.000 actions.

Le Conseil d'administration de Linedata se réunira à nouveau début novembre afin d'émettre son avis motivé sur le projet d'OPRA et autoriser le dépôt du projet d'OPRA auprès de l'AMF, après avoir pris connaissance des éléments d'appréciation du prix de l'OPRA établis par la banque présentatrice, Banque Degroof Petercam, du rapport du cabinet Ledouble et du projet de note d'information. Le dépôt du projet d'OPRA auprès de l'AMF demeure donc soumis à l'autorisation du Conseil d'administration de Linedata. Le contrat de liquidité conclu avec la Société de Bourse Gilbert Dupont est temporairement suspendu à compter de ce jour.