Linedata : 2,9% de croissance organique trimestrielle

(Boursier.com) — Linedata a réalisé un chiffre d'affaires de 41,7 ME au 1er trimestre 2023, en hausse de 4% par rapport au 1er trimestre 2022 (+2,9% en organique).

Le chiffre d'affaires récurrent de l'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, marque également une progression de 3% en données publiées et 2% en données organiques. Il représente 79% du chiffre d'affaires total.

L'activité commerciale demeure toujours soutenue avec une prise de commandes de 20,1 ME, soit une hausse de 8,9% par rapport au 1er trimestre 2022, portée par les deux segments d'activité du groupe. Linedata poursuit ainsi son objectif de maintenir sa croissance organique dans les prochains mois.