Ligue des Champions : le Real Madrid est déjà champion !

(Boursier.com) — Le Real Madrid est déjà champion. A la veille de disputer sa troisième finale de de Ligue des champions face à Liverpool, la 'casa blanca' peut déjà s'enorgueillir d'un nouveau titre de champion d'Europe... et même de champion du monde. Selon le classement 2022 de 'Forbes', le Real Madrid a récupéré sa place d'équipe de football la plus valorisée au monde avec une valeur estimée à 5,1 milliards de dollars, soit 7% de plus que l'année précédente.

Avec une valeur de 5 milliards de dollars, soit 6% de plus qu'en 2021, le FC Barcelone qui va répliquer à son rival historique en modernisant complétement son Nou Camp devance Manchester United (4,6 Mds$, +10% sur un an). Les Red Devils comptent, de loin, le plus grand de supporters parmi toutes les équipes anglaises et avec 128 millions de dollars de revenus d'exploitation en 2020-2021, étaient la deuxième équipe la plus rentable du palmarès établi par le magazine américain. La non-qualification pour la prochaine Champions League va toutefois peser dans les comptes du club du nord de l'Angleterre.

Liverpool (4,45 Mds$, +9%) et le FC Bayern Munich (4,275 Mds$, +1%) complètent le Top 5. Septième de ce classement, le PSG voit sa valeur estimée bondir de 28% sur un an à 3,25 Mds$. Contrairement aux équipes qui le précèdent, le club parisien affiche néanmoins un résultat opérationnel négatif (-102 M$).

The World's Most Valuable Soccer Teams 2022: Real Madrid, Worth $5.1 Billion, Back On Top https://t.co/0IcpH18suO pic.twitter.com/aC5K5pfSrd — Forbes (@Forbes), via Twitter

Malgré la crise sanitaire et des stades ne pouvant pas fonctionner à 100% avec l'instauration de jauges, la valeur moyenne des 20 équipes les plus valorisées a augmenté de 10% par rapport à la saison précédente, pour atteindre 2,53 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation total de ces 20 clubs atteint 860 M$ pour des revenus de 9,68 Mds$.