Li Auto : encore des chiffres incroyables ?

(Boursier.com) — Li Auto, le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, bondit en pré-séance après sa publication. Le groupe, qui prévoyait lors de la précédente publication trimestrielle de livrer entre 52.000 et 55.000 véhicules sur son premier trimestre, a finalement annoncé des livraisons totales de 52.584 véhicules. Les revenus totaux du premier trimestre représentent l'équivalent de 2,74 milliards de dollars, près du double de l'an dernier et une croissance séquentielle de 6,4%. La progression des volumes atteint 66%. Les ventes de véhicules totalisent 2,67 milliards de dollars, en hausse de... 97%, mais la marge se tasse à 19,8% contre 22,4% un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 136 millions de dollars, contre une perte un an plus tôt. Le bénéfice net non-GAAP se chiffre à 206 millions de dollars le triple de l'an dernier et une croissance de 46% séquentiellement. Le free cash flow est positif de 976 millions de dollars sur le trimestre, un doublement par rapport au quatrième trimestre 2022.

Li Auto anticipe les livraisons de 76.000 à 81.000 véhicules au deuxième trimestre, ce qui traduirait une croissance de... 165 à 182% en comparaison de l'an dernier !