Li Auto : du souci à se faire pour Tesla ?

(Boursier.com) — Li Auto, le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, bondit en pré-séance après sa publication trimestrielle. Le groupe prévoit de livrer entre 52.000 et 55.000 véhicules sur son premier trimestre, ce qui traduirait une croissance de 64% à 73% en glissement annuel. Sur le quatrième trimestre fiscal, les revenus totaux représentent l'équivalent de 2,56 milliards de dollars, alors que les livraisons unitaires se chiffrent à 46.319 voitures. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé des revenus équivalents à 6,6 milliards de dollars, avec 133.246 véhicules livrés. La croissance des volumes atteint 31,5% sur le quatrième trimestre et 47,2% sur l'exercice. Les ventes de véhicules atteignent 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, en progression de 66%, mais la marge se tasse à 20% contre 22,3% un an plus tôt. Il s'agit tout de même d'une performance, puisque cette marge sur véhicule avait régressé à 12% au troisième trimestre 2022. La perte des opérations du quatrième trimestre se situe à 19,4 millions de dollars, mais le bénéfice ajusté des opérations atteint 82,5 millions de dollars. Le bénéfice net ressort à 38,5 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte sur le trimestre antérieur. Le bénéfice net non-GAAP se chiffre à 140 millions de dollars, en croissance de 41% en glissement annuel. Mieux encore, le free cash flow est positif de 472 millions de dollars sur le dernier trimestre 2022, deux fois plus élevé que l'année précédente.

Xiang Li, fondateur, président et directeur général de Li Auto, a déclaré : "Nous avons exécuté avec succès notre stratégie de croissance en 2022, consolidant notre leadership dans le segment des SUV familiaux tout en renforçant de manière globale nos activités dans la R&D, la chaîne d'approvisionnement, les ventes directes et le réseau d'entretien. Nous avons terminé l'année sur une note positive, avec des livraisons record de plus de 20.000 véhicules en décembre, marquant une nouvelle étape pour notre entreprise et les nouveaux constructeurs automobiles émergents en Chine. Alors que Li L9 a continué de dominer le tableau des ventes mensuelles de SUV pleine grandeur en Chine, Li L8 s'est avéré être un autre blockbuster et l'un des gros SUV les plus vendus en Chine depuis ses débuts. La forte popularité de nos véhicules reflète notre poursuite incessante de l'excellence des produits et l'expérience exceptionnelle que nous offrons à nos utilisateurs familiaux. En février, nous avons officiellement lancé Li L7, élargissant notre gamme de modèles pour offrir aux familles plus de choix en termes de prix et de nombre de sièges".