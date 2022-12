Li Auto : des pertes plus lourdes que prévu

(Boursier.com) — Li Auto, le constructeur automobile chinois actif dans les véhicules électriques, coté à Wall Street, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal une perte nette de 1,65 milliard de yuans, environ 231 millions de dollars, contre un déficit de 22 millions de yuans un an plus tôt. La perte par action atteint 1,68 yuan. La perte ajustée par action ressort à 1,27 yuan, contre 0,34 yuan un an plus tôt et 0,76 yuan de consensus FactSet. Les revenus trimestriels ont totalisé 9,34 milliards de yuans, contre 7,78 milliards un an plus tôt.