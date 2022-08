Li Auto décroche près les comptes

(Boursier.com) — La plus grosse capitalisation à publier aujourd'hui ses résultats financiers à Wall Street est chinoise. Li Auto, concepteur de véhicules électriques, a quelque peu déçu sur son deuxième trimestre et décroche avant bourse sur la place américaine. Le groupe a en effet creusé ses pertes, malgré la croissance des revenus. Les recettes totales trimestrielles ont été de 1,3 milliard de dollars, avec les livraisons de 28 687 véhicules. La marge brute a atteint 21,5%. Les ventes en yuans ont augmenté de 73% en glissement annuel, mais reculé séquentiellement de 9%. La perte des opérations a représenté 146 millions de dollars, pratiquement deux fois plus lourde qu'un an avant, et plus que doublée en comparaison du trimestre antérieur. La perte ajustée est aussi gonflée de 43% en glissement annuel. La perte nette atteint 96 millions de dollars, près du triple de l'an dernier.