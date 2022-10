Lhyfe va développer une usine de 200 MW à Delfzijl (Pays-Bas)

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, ambitionne de construire une usine de production d'hydrogène à grande échelle dans le cluster de la chimie de Delfzijl, situé dans la province de Groningue, au nord des Pays-Bas. Cette usine de 200 MW aura une capacité de production de plus de 20.000 tonnes d'hydrogène vert renouvelable par an, soit 55 tonnes par jour, ce qui permettra d'éviter l'émission de 2,2 millions de tonnes de CO2 en 10 ans. Lhyfe a déjà sécurisé le foncier et le raccordement de l'usine aux énergies renouvelables à proximité. La mise en service est prévue en 2026 au plus tôt.