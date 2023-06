Lhyfe : Sealhyfe a produit ses premiers kilos d'hydrogène vert au large, dans l'océan Atlantique

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce que sa plateforme pilote de production d'hydrogène offshore, Sealhyfe, a été remorquée à environ 20 km au large du littoral atlantique et raccordée au hub électrique du SEM-REV, avec succès.

Depuis le 20 juin 2023, elle a commencé à produire ses premiers kilos d'hydrogène offshore, un jalon décisif pour l'avenir de la filière.

Le déroulement de l'expérimentation Sealhyfe démontre une nouvelle fois la capacité de Lhyfe à faire avancer cette filière hydrogène concrètement et à grands pas.