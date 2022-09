Lhyfe se lance au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Lhyfe a lancé ses premiers développements au Royaume-Uni. L'entreprise met en place une filiale et une équipe britannique dans le nord-est de l'Angleterre afin d'identifier les opportunités de déploiement d'installations de production d'hydrogène vert, pour soutenir les ambitions nettes zéro du pays. En 2021, Lhyfe a inauguré la première usine au monde à fournir un hydrogène vert renouvelable produit à partir d'éoliennes. Elle compte aujourd'hui plus de 90 projets innovants à travers l'Europe. L'entrée au Royaume-Uni est la dernière étape en date de son développement. Lhyfe possède déjà des filiales en Allemagne (ouverte en 2020), au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède (2021), et en Espagne (2022). L'entreprise, qui inaugurera en septembre 2022 à Saint-Nazaire le premier démonstrateur au monde de production d'hydrogène offshore, a pour objectif de produire massivement en mer. "L'énorme potentiel éolien offshore dont dispose le Royaume-Uni, notamment en mer du Nord, est donc un atout majeur pour l'entreprise", explique le groupe.