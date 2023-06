Lhyfe : sans réaction au nouveau projet du groupe en Touraine

(Boursier.com) — Lhyfe est stable sur les 7 euros ce vendredi après l'annonce de son engagement dans le cadre du projet Hy'Touraine, 1er écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable. Fondé par quatre collectivités publiques tourangelles et STMicroelectronics Tours, ce projet - au service de la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie - comporte la construction, par Lhyfe, du site de production d'hydrogène vert et renouvelable, tandis que Teréga Solutions opèrera les infrastructures de distribution.

Innovant et ambitieux, le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME à hauteur de 3,4 ME pour le déploiement progressif des infrastructures, vise à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène renouvelable par jour. Portzamparc estime qu'un site de 5 MW représente un CAPEX d'environ 10 ME. Le groupe multiplie les projets de ce type avec l'objectif d'atteindre les 200 MW installés en 2026. De quoi viser un cours de 8,50 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.