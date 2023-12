Lhyfe s'appuie sur la plateforme de développement durable d'IBM pour accélérer la production d'hydrogène vert

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, utilise la plateforme de développement durable d'IBM pour accélérer la transformation vers un avenir plus propre et durable en exploitant le pouvoir de l'IA et de la data. Cette collaboration marque une étape dans la transition vers une économie à faible émission de carbone.

L'hydrogène vert tient un rôle central dans la décarbonation de l'industrie et de la mobilité à travers l'Europe. La Commission européenne a d'ailleurs proposé une " stratégie de l'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre ", incluant notamment la production d'hydrogène vert avec un objectif de production de 10 millions de tonnes en 2030. Dans ce cadre, Lhyfe se positionne comme l'un des pionniers et acteurs majeurs de cette filière. L'entreprise - qui ambitionne de devenir une " licorne verte " en évitant l'émission d'1 milliard de tonnes de CO2 - produit de l'hydrogène vert et renouvelable, par électrolyse de l'eau et à partir d'électricité renouvelable.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien (300 kg / jour) ; puis, en 2022, la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde (400 kg / jour). Elle compte actuellement 7 sites en construction ou extension à travers l'Europe, et ambitionne de produire jusqu'à 22 tonnes d'hydrogène vert par jour à fin 2024 et jusqu'à 80 tonnes par jour à horizon 2026. En 2030, Lhyfe vise à produire de plus de 1 200 tonnes par jour, une montée en puissance graduelle, mesurée, mais phénoménale.

Objectifs ambitieux

Pour répondre à ces objectifs ambitieux, IBM accompagne Lhyfe dans sa mise à l'échelle industrielle... La fiabilisation de la production est un enjeu clé du développement de la filière hydrogène vert. En effet, la continuité de la production doit permettre des volumes industriels à échelle. Lhyfe utilise la solution IBM Maximo Application Suite pour l'aider à optimiser l'utilisation de ses actifs dans ses usines de production et à minimiser les discontinuités de production. Maximo aide Lhyfe à faciliter l'amélioration de ses opérations, en surveillant en temps réel l'état de ses équipements et en l'aidant à prévoir ses besoins en maintenance.

L'exploitation des données pour les opérations de maintenance sera d'autant plus intensive pour les unités de production d'hydrogène vert offshore (en mer) et permettra l'anticipation et la planification des opérations de maintenance, qui disposeront de fenêtres de tirs temporelles encore plus spécifiques et fortement liées à la météo. Les solutions IBM vont aider Lhyfe à améliorer la performance de ses actifs, leur durée de vie et l'exploitation des sites.

Les équipes du Client Engineering d'IBM accompagnent également Lhyfe sur d'autres sujets d'innovation. Elles mettent en perspective les technologies IBM pour les aider à atteindre leurs objectifs et à résoudre leurs défis opérationnels, facilitant ainsi la sélection des solutions à tester par le biais d'expérimentations tout en sécurisant leurs investissements technologiques. Elles s'adaptent aux besoins de l'entreprise et se mettent à son niveau pour soutenir son hyper croissance (Lhyfe est passée de 15 à 200 collaborateurs en 3 ans 1/2). En particulier, les équipes explorent comment capitaliser sur les données issues des usines, leur consolidation ou la notion d'intégration de ces données dans les applicatifs d'aujourd'hui et de demain. L'organisation de Lhyfe étant en pleine croissance, chaque expérimentation met en perspective la manière dont seront utilisés les outils techniques pour s'assurer du confort et des facilités dans l'utilisation et un consensus dans son adoption.

La technologie joue un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs en matière de durabilité. Cette collaboration renforce l'engagement commun en faveur d'un avenir durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.