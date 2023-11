Lhyfe : retour à quai de la plateforme pilote de production d'hydrogène offshore

(Boursier.com) — Lhyfe annonce que sa plateforme pilote de production d'hydrogène offshore, Sealhyfe, fera son retour sur le Quai des Frégates, à Saint-Nazaire, entre ce soir et demain matin.

Inauguré le 23 septembre 2022 à Saint-Nazaire, le 1er pilote de production d'hydrogène offshore au monde, a eu pour mission de démontrer la faisabilité technique d'un tel projet, et de permettre à Lhyfe de disposer de l'expérience opérationnelle nécessaire pour passer rapidement à l'échelle.

L'entreprise avait choisi de confronter Sealhyfe aux conditions réelles en mer pendant plusieurs mois. Ces tests ont donc été effectués sur une plateforme flottante, repensée pour stabiliser l'unité de production en mer et raccordée au hub du site d'essais en mer SEM-REV de Centrale Nantes opéré par la fondation OPEN-C, sur lequel est également raccordé une éolienne flottante. Pour cela, Lhyfe et ses partenaires ont désigné, construit et assemblé l'ensemble des équipements nécessaires à la production d'hydrogène offshore, dont l'électrolyseur de 1 MW fourni par Plug. Sealhyfe dispose ainsi d'une capacité de production allant jusqu'à 400 kg / jour.

Au terme de ces nombreux mois d'expérimentation, l'entreprise a décidé de ramener la plateforme à quai, Lhyfe va désormais approfondir l'analyse des données, dont les principaux enseignements pourront probablement être partagés dès janvier 2024. Ces résultats bénéficieront à l'ensemble des sites actuels et à venir de Lhyfe, à terre et en mer, et seront particulièrement exploités dans le cadre de l'étape 2 de son développement de production d'hydrogène en mer : le projet HOPE.

En juin, Lhyfe avait annoncé que le projet HOPE, qu'elle coordonne au sein d'un consortium de 9 partenaires, avait été retenu par la Commission Européenne dans le cadre du partenariat européen pour l'hydrogène propre "Clean Hydrogen Partnership" (et bénéficie à ce titre d'une subvention de 20 millions d'euros). Avec ce projet, Lhyfe et ses partenaires changent clairement d'échelle et visent la commercialisation. Dès 2026, ce projet d'une envergure inédite (10 MW) pourra en effet produire jusqu'à 4 tonnes / jour d'hydrogène vert en mer, qui sera exporté à terre par pipeline, compressé et distribué aux clients.

Par ailleurs, Lhyfe continue de signer des accords de partenariat avec des développeurs éoliens ou des énergéticiens spécialisés dans l'offshore, tels que EDPR, Centrica ou encore Capital Energy ; ainsi que des projets d'envergure sur l'offshore, comme le projet Åland Energy Island, avec CIP et Flexens, pour la mise en place d'un système intégré de production à grande échelle d'énergie renouvelable autour de l'éolien offshore à grande échelle, incluant la production d'hydrogène vert sur les îles Åland, en Finlande.