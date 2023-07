Lhyfe retenu par la Communauté d'Agglomération d'Epinal pour implanter un site de production d'hydrogène vert et renouvelable à Epinal

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a été retenu par la

Communauté d'Agglomération d'Epinal à la suite de la consultation pilotée par l'association de développement territorial Vosj'innove pour la mise en place d'une filière hydrogène vert à partir de fin 2027.

Lhyfe ambitionne de construire un site de production d'hydrogène vert et renouvelable afin de permettre aux industriels et aux acteurs de la mobilité de décarboner les usages qui ne peuvent l'être autrement, dans la mobilité (camions, bennes à ordures ménagères, bus, etc.) & l'industrie (verrerie, aciérie, métallurgie, chimie, pharmacie, agroalimentaire, etc.).

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable.

L'entreprise dispose déjà d'un premier site (Lhyfe Pays de la Loire), en service depuis le 2nd semestre 2021, et cinq autres sites (France, Allemagne, Suède) sont actuellement en phase de construction. Parallèlement, Lhyfe mène des projets de production d'hydrogène offshore : son pilote Sealhyfe produit depuis juin 2023 de l'hydrogène au large des côté du Croisic (Loire-Atlantique), une première mondiale.

Sur le territoire de la Communauté d'Agglomération d'Epinal, Lhyfe vise à construire et exploiter un site de production d'hydrogène renouvelable d'envergure (plusieurs dizaines de MW de capacité installée), afin de servir non seulement les usages du territoire d'Epinal, mais également des usages transrégionaux et transfrontaliers.

Ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable permettra la création d'un cluster industriel de pointe dans les Vosges, un atout supplémentaire pour une agglomération tournée vers l'écologie industrielle et territoriale et qui renforcera ainsi son attractivité et son dynamisme.

La réalisation de ce projet est soumise à l'obtention des autorisations d'exploitation et des permis de construire requis, ainsi qu'à la décision d'investissement financier.