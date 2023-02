Lhyfe : quel objectif viser ?

(Boursier.com) — Lhyfe reste stable à 8,20 euros ce jeudi, alors que le groupe a obtenu le permis de construire de son second site de production d'hydrogène vert et renouvelable à Buléon dans le Morbihan. Lhyfe Bretagne, qui devrait entrer en service au 2nd semestre 2023, approvisionnera principalement la mobilité du territoire et les process industriels des entreprises régionales. Lorient Agglomération a déjà défini ses besoins en hydrogène vert et sera le 1er territoire breton à bénéficier de l'hydrogène produit sur ce site...

Portzamparc commente : "Ce site fait partie des projets les plus avancés (avec un autre de 5 MW en Haute-Garonne attendu fin 2023, un de 10 MW en Allemagne prévu au S1 24 et l'augmentation de la capacité à Bouin à 2,5 MW début 2024). L'utilisation de ces sites augmentera progressivement, en raison d'autorisations administratives (augmentation de la capacité autorisée à stocker) et de la montée en puissance de la demande, dépendante du nombre de stations et de véhicules en service". De quoi viser un cours de 10 euros en restant à l'achat sur le dossier.