Lhyfe : protocole d'accord avec Horisont Energi

(Boursier.com) — Horisont Energi (HRGI), fournisseur de services de transport et de stockage d'énergie propre et de carbone, et Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), pionnier mondial et 'pure player' de l'hydrogène vert renouvelable, annoncent avoir conclu un protocole d'accord pour le développement d'usines de production d'ammoniac vert en Europe alimentées par des usines d'hydrogène vert.

Horisont Energi a déjà conclu un accord de coopération avec Equinor et Vår Energi pour le développement de Barents Blue, la première usine de production à grande échelle d'ammoniac bleu située à Finnmark, dans le nord de la Norvège. En réponse à la demande croissante d'ammoniac en Europe, la société a également signé un protocole d'accord avec le port de Rotterdam pour mettre en place un corridor de transport d'ammoniac bleu de la Norvège à Rotterdam.

Horisont Energi a l'intention d'expédier de l'ammoniac bleu, produit dans le nord de la Norvège, à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone, jusqu'au port de Rotterdam, où il sera réceptionné pour une distribution répondant à la demande attendue dans le nord-ouest de l'Europe