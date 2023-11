Lhyfe : partenariat dans les îles Åland en Finlande

(Boursier.com) — Lhyfe , Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et Flexens s'associent afin de développer et construire une solution intégrée ambitieuse d'îlot énergétique autour de l'éolien offshore à grande échelle, de production d'hydrogène vert et d'autres activités créatrices de valeur ancrées localement sur les îles Åland en Finlande.

Ce projet comprendra la production d'énergie éolienne offshore à grande échelle ainsi que la production d'hydrogène vert.

L'ambition de ce nouveau projet est de développer une production d'hydrogène à grande échelle sur les îles Åland en Finlande, intégrée à l'installation d'éoliennes en mer d'une puissance de plusieurs gigawatts, pour une utilisation à la fois sur les îles Åland et plus largement dans cette région d'Europe. Ce projet soutiendrait ainsi les objectifs des îles d'Åland et de l'Union européenne en matière d'indépendance énergétique et de décarbonation.