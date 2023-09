Lhyfe : partenariat avec Exogen

(Boursier.com) — Lhyfe et Exogen Hydrogen Solutions ont signé un protocole d'accord portant sur la création d'une offre combinée de solutions complètes de décarbonation alimentées par de l'hydrogène vert et destinées à la production de vapeur industrielle, de chauffage urbain et à la mobilité. Ce partenariat ouvre la voie à un nouveau type d'écosystème et à de vastes marchés pour l'hydrogène vert et renouvelable.

Le partenariat comprend un accord commercial visant à identifier des clients potentiels à travers toute l'Europe. Les deux sociétés feront la promotion de leurs solutions et services respectifs au profit de clients qui cherchent à dégager des synergies industrielles à partir de solutions intégrées de décarbonation. Les multinationales et les clusters industriels sont de plus en plus nombreux à rechercher des synergies d'exploitation en combinant des solutions thermiques et de mobilité alimentées par de l'hydrogène vert.

Les solutions thermiques couvrent la production de vapeur industrielle, les grands bâtiments et les applications de chauffage urbain. La production de vapeur est un élément central de plusieurs processus industriels avec une demande continue. Les industries en forte demande de vapeur industrielle incluent les producteurs de pâtes et papiers, les industriels du secteur alimentaire, pharmaceutique, ainsi que l'industrie chimique, pétrolière et gazière.

Les applications thermiques des grands bâtiments comprennent les installations de chauffage des aéroports, des hôpitaux, des centres commerciaux et des campus. Les applications de mobilité sont destinées aux stations de recharge d'hydrogène pour les chariots élévateurs, les véhicules utilitaires légers, les camions de livraison et les voitures.

Exogen propose une centrale à vapeur à hydrogène pionnière, baptisée HSP 3000, qui utilise la technologie de chaudière de Jericho Energy Ventures. Cette centrale à vapeur révolutionnaire, sans émissions, destinée aux applications industrielles et de chauffage urbain, est une solution clés en main. Alimentée à l'hydrogène, elle sera construite et entretenue par le leader du secteur, Sofinter Group, pour le compte d'Exogen, et livrée préassemblée dans des conteneurs et expédiée par la route. Elle n'a pas de cheminée et élimine toutes les émissions de NOx et de CO2 provenant de la vapeur industrielle et du chauffage urbain. Son seul rejet est de l'eau propre, prête à alimenter de manière circulaire le processus de production d'hydrogène vert de Lhyfe, ce qui renforce encore son impact positif sur l'environnement. Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, utilise de l'eau et des énergies renouvelables pour produire son hydrogène par électrolyse de l'eau.

Le partenariat avec Exogen et l'entrée sur ce nouveau marché de la vapeur industrielle peuvent conduire à un renforcement important, en termes de capacités, du portefeuille existant de projets de Lhyfe. Avec les applications de chauffage urbain et de vapeur industrielle, Lhyfe accède à deux segments de marché entièrement nouveaux, qui devraient conduire à des opportunités de croissance supplémentaires dans la production d'hydrogène vert.