Lhyfe partenaire du projet Hy'Touraine visant à construire un site de production d'hydrogène renouvelable

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce son engagement dans le cadre du projet Hy'Touraine, 1er écosystème public-privé local et complet autour de l'hydrogène renouvelable.

Fondé par quatre collectivités publiques tourangelles et STMicroelectronics Tours, ce projet - au service de la décarbonation de la mobilité lourde et de l'industrie - comporte la construction, par Lhyfe, du site de production d'hydrogène vert et renouvelable, tandis que Teréga Solutions opèrera les infrastructures de distribution.

Innovant et ambitieux, le projet Hy'Touraine, soutenu par l'ADEME à hauteur de 3,4 ME pour le déploiement progressif des infrastructures, vise à produire jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène renouvelable par jour.

Située en sortie de l'autoroute A10, sur un axe stratégique, la zone d'activité Isoparc à Sorigny a été retenue pour l'implantation de la future usine de production d'hydrogène renouvelable. Elle accueille déjà depuis 2019 la première station de distribution d'hydrogène en Région Centre.