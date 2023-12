Lhyfe : nouveau projet d'hydrogène en Allemagne

(Boursier.com) — Lhyfe confirme son statut d'entreprise pionnière en matière de stratégie hydrogène avec un nouveau projet de 800 MW à Lubmin, en Allemagne, pour alimenter le futur réseau européen de distribution d'hydrogène. Lhyfe, ambitionne de produire jusqu'à 330 tonnes d'hydrogène vert par jour (soit une capacité d'électrolyse de 800 MW) sur l'un des plus grands sites de production à voir le jour dans la région Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

L'usine sera construite sur le site d'une centrale nucléaire désaffectée, ce qui inscrit le projet dans une démarche encore plus respectueuse de l'environnement. Ce projet est actuellement en phase de développement et devrait être mis en service d'ici 2029.

Dans le cadre de la stratégie de développement backbone de Lhyfe, cette usine alimentera le réseau central allemand de gazoducs dédiés. Le gouvernement allemand a récemment dévoilé un plan de financement de 20 milliards d'euros dans le réseau d'hydrogène d'ici à 2032. Cet investissement contribuera à la construction d'un réseau de gazoducs de 9.700 kilomètres de long pour transporter l'hydrogène à travers l'Allemagne et vers ses pays voisins.

Le projet de Lhyfe à Lubmin s'inscrit dans la volonté allemande de soutien au développement de l'hydrogène vert, car il est situé au plus proche du backbone hydrogène outre-Rhin. Le nouveau site bénéficiera d'un accès aux grandes capacités de production d'électricité existantes et futures issues des parcs éoliens en mer. Il bénéficiera également d'une connexion au réseau à très haute tension exploitée par 50 Hertz, le gestionnaire du réseau de transport qui exploite déjà une station de transformation à Lubmin et qui pourra fournir toute l'électricité nécessaire à la production d'hydrogène.

La mise en oeuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

En séance, l'action Lhyfe gagne 4,5% à 5,12 euros.