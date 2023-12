Lhyfe : Lorient se prépare à un avenir en hydrogène

(Boursier.com) — Deux ans après son 1er site dans les Pays de la Loire, Lhyfe inaugure à Buléon dans le Morbihan, son site de production d'hydrogène vert et renouvelable Lhyfe Bretagne, le premier site de ce type à voir le jour dans la région et l'un des deux plus grands en France avec le site Lhyfe Occitanie.

Ces deux nouveaux sites, de Bretagne et d'Occitanie, sont chacun dotés d'une capacité de production 5 fois plus importante que le site historique. Ils répondent à une demande croissante d'hydrogène vert et renouvelable sur le marché. Ce site marque également le coup d'envoi de la filière hydrogène en Bretagne, avec le lancement des premiers usages de Lorient Agglomération, au cours du 1er trimestre 2024.

Un programme dans la dynamique Vallée Hydrogène Grand Ouest

Depuis la commune de Buléon, à proximité du parc éolien de VSB énergies nouvelles, Lhyfe produira jusqu'à 2 t d'hydrogène vert et renouvelable par jour, soit jusqu'à 575 t par an, (capacité installée d'électrolyse de 5 MW).

Lhyfe Bretagne s'inscrit dans la dynamique Vallée Hydrogène Grand Ouest, soutenue par l'Ademe et portée par des acteurs publics et privés du territoire. L'ambition du projet est de construire la 1ère infrastructure suprarégionale de production et de distribution d'hydrogène vert du Grand Ouest, pour démocratiser ce nouveau vecteur énergétique, et décarboner l'industrie et les transports.

Lhyfe Bretagne approvisionnera principalement la mobilité du territoire et les processus industriels des entreprises régionales. Lorient Agglomération sera la première agglomération bretonne à bénéficier de l'hydrogène produit sur ce site. En effet, VHyGO, Lhyfe Bretagne alimentera 2 stations d'avitaillement opérées par HyGO sur Lorient Agglomération : l'une située sur le dépôt de bus de Lorient, qui devrait être inaugurée au cours du 1er trimestre 2024, et l'autre, sur la Rive gauche du Scorff, qui servira notamment aux usages maritimes.

A terme, 19 bus dont les premiers exemplaires devraient être livrés au cours du 1er trimestre 2024 et 2 bateaux de transport de passagers (transrade) pourraient être alimentés par cette énergie propre et locale sur l'agglomération de Lorient. Les transrades à hydrogène lorientais constitueront une première sur le territoire français. Lorient Agglomération participe activement à la transition écologique, en renouvelant sa flotte de véhicules de transports en commun avec l'objectif de disposer d'une flotte composée en totalité de véhicules propres en 2030, et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec une migration des bus (80% du parc à motorisation BioGNV et 20% à motorisation hydrogène renouvelable) et des navires (arrivée de bateaux-bus à hydrogène).