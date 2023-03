Lhyfe : le rouge l'emporte après des résultats plus déficitaires que prévu

(Boursier.com) — Dans des volumes copieux, Lhyfe abandonne 5% à 7,5 euros, après la présentation des premiers résultats annuels depuis son IPO (mai 2022). Des comptes qui traduisent sans surprise des pertes opérationnelles, note Oddo BHF. Ces pertes sont principalement le reflet de la politique de développement et d'investissement de la société dont le recrutement de compétences. Le ROC est ressorti à 19,2 ME, contre -12,5 ME estimé, pour un chiffre d'affaires de 0,6 ME, suivant le 'ramp-up' commercial en ligne avec le plan de croissance de la société.

Lhyfe a confirmé les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse visant à faire de la société l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe. Lhyfe vise à disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024. A horizon 2026, le management s'est fixé pour objectif une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW, ainsi qu'un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 ME et un EBITDA Groupe à l'équilibre.

L'appréciation de la valorisation s'effectue nécessairement sur longue période, souligne l'analyste, 'neutre' sur le dossier. A l''achat' sur le titre, Bryan Garnier préfèrerait pour sa part que Lhyfe soit davantage axé sur les projets industriels que sur la mobilité et le ravitaillement en carburant. Les intérêts industriels pour l'ammoniac vert, le PtoX, le SAF et de nombreux autres marchés finaux pour l'hydrogène vert offriraient des opportunités précieuses et évolutives. L'acquisition de Flexens pourrait être une première étape dans le processus, mais elle doit être confirmée par des annonces de projets importants.