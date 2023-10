Lhyfe : la dégringolade se poursuit

(Boursier.com) — Quatrième séance consécutive de fort repli pour Lhyfe ce lundi. Dans des volumes nourris, la société spécialisée dans la production d'hydrogène 100% vert chute de 10,5% à 3,85 euros et porte son déclin depuis le premier janvier à 50%. À la suite de la publication de sa note sectorielle intitulée " H2'oween : Trick or Treat in Green Hydrogen ", Bryan Garnier dégrade Lhyfe à 'vendre' et abaisse son objectif de cours de 14,3 euros à 3,9 euros. Alors que Lhyfe pourrait tirer parti de projets de valeur tels que Delfzijl (200 MW) et de développements uniques en mer profonde, elle se bat contre des prévisions de recettes pour 2026 irréalisables dans tous les cas, avec une allocation de capital inefficace à court terme et, plus important encore, en perdant des leviers financiers pour engager des projets qui comptent vraiment à long terme, explique le broker. En effet, étant établie principalement dans des pays pauvres en énergie avec de petits sites de production décentralisés d'ici 2026, Lhyfe pourrait rapidement se retrouver sous-financé avec des actifs sous-performants sur un marché de l'hydrogène vert tiré par les sociétés industrielles de gaz et d'énergie.