Lhyfe is life !

(Boursier.com) — Soutenu par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, le portefeuille commercial de Lhyfe (+0,8% à 8,52 euros ce jeudi) a continué de se renforcer au 2e semestre 2022. A fin 2022, le pipeline commercial représentait une capacité totale de production installée de 9,8 GW (capacité inchangée versus mi-septembre 2022). Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé représentaient en fin d'année une capacité totale de production installée de 759 MW (629 MW mi-septembre 2022).

Fort de ce solide pipeline commercial, Lhyfe confirme les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse visant à faire de la société l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe.

Lhyfe vise à disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024.

A horizon 2026, Lhyfe se fixe pour objectif une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW, ainsi que :

- un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 ME ;

- un Ebitda Groupe à l'équilibre.

A l'horizon 2030, la société ambitionne de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW.

A long terme, Lhyfe vise une marge d'Ebitda Groupe supérieure à 30%.

"Si certains projets hydrogène peuvent prendre du retard, en raison notamment d'un certain attentisme sur les objectifs et subventions au niveau européen, Lhyfe continue de se structurer et de développer son pipeline" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 10,50 euros.