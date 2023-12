Lhyfe inaugure le site de Bessières en Occitanie

(Boursier.com) — Lhyfe et l'AREC Occitanie (Agence Régionale de l'Energie et du Climat) inaugurent le site Lhyfe Occitanie, en présence de la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga. Le site de Bessières en Haute-Garonne est le plus grand site de production d'hydrogène vert et renouvelable en France.

Il constitue l'un des leviers de la Région pour atteindre ses objectifs dans le cadre du projet "Corridor H2 Occitanie" visant à décarboner le transport de marchandises et de passagers.

Le site de production Lhyfe Occitanie est détenu à 80% par la société Lhyfe et à 20% par l'AREC Occitanie. Sa mise en service commerciale débutera au 1er semestre 2024.