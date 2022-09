Lhyfe inaugure le premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a inauguré hier jeudi à Saint-Nazaire son démonstrateur de production d'hydrogène vert renouvelable offshore.

C'est la première fois au monde que de l'hydrogène renouvelable va être produit en mer. La plateforme "Sealhyfe" entame une période d'expérimentation de 18 mois, à quai puis au large du Croisic, sur le d'essais en mer (SEM-REV) opéré par Centrale Nantes, pour ouvrir la voie à un nouveau paradigme énergétique attendu dans le monde entier.

Partout dans le monde, la course à l'hydrogène est lancée et le développement des champs éoliens offshore est en plein essor. Lhyfe - qui a inauguré en septembre 2021 le premier site au monde de production d'hydrogène à partir d'éoliennes à terre et qui prépare actuellement son déploiement européen - est convaincu du rôle central de l'offshore pour massifier la production de l'hydrogène vert renouvelable...