Lhyfe : grosse commande d'électrolyseurs auprès de à Plug Power

(Boursier.com) — Lhyfe , pure-player de l'hydrogène vert renouvelable, a passé une commande de dix systèmes d'électrolyseurs de type PEM (membrane d'échange de protons) de 5 mégawatts (MW) chacun à Plug Power, l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert. Ces électrolyseurs, d'une puissance totale de 50 MW (soit l'équivalent de jusqu'à 20 tonnes par jour), permettront de produire de l'hydrogène renouvelable dans plusieurs usines à travers l'Europe. Il s'agit de la plus importante commande d'électrolyseurs jamais réalisée par une entreprise française.

Avec ces électrolyseurs, Lhyfe vise à produire un hydrogène vert renouvelable à partir d'énergie éolienne et solaire destiné au marché européen. Sa livraison débuterait en 2023. L'hydrogène vert renouvelable produit sera utilisé pour un large éventail d'applications dans le secteur de la mobilité, et pourra notamment alimenter des chariots élévateurs et des véhicules utilitaires, tels que le Renault Master produit et commercialisé par Hyvia, la coentreprise entre Plug et Renault. Lhyfe et Plug, qui ont entamé leur relation stratégique en octobre 2021, prévoient aussi de co-développer 300MW de production hydrogène vert renouvelable d'ici 2025.

Les électrolyseurs seront assemblés en Europe. D'une capacité unitaire de 5 MW, il s'agit à la fois du plus gros électrolyseur clés en main pouvant être installé en extérieur, mais aussi la solution la plus compacte du marché. Sur chacun de ses sites, Lhyfe réalise le développement, l'ingénierie et la construction de l'unité de production d''hydrogène. Lhyfe assure également la totalité des opérations de production, ainsi que la gestion des énergies renouvelables et la commercialisation et livraison de l'hydrogène vert renouvelable.