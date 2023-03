Lhyfe : expertise payante

(Boursier.com) — Lhyfe et Centrica ont convenu de développer conjointement l'hydrogène vert renouvelable offshore au Royaume-Uni, une première pour ce pays. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord (MoU) qui pourrait accélérer le développement de l'hydrogène vert dans le cadre de la transition énergétique du pays.

Dans le cadre de cet accord, Lhyfe et Centrica vont étudier la possibilité de combiner leurs expertises afin de collaborer sur un site pilote de production d'hydrogène vert dans le sud de la mer du Nord.

Le projet pilote visera à associer l'expertise de Lhyfe en matière de production d'hydrogène vert renouvelable et l'expérience de Centrica en matière de stockage de gaz et d'infrastructure, afin de garantir que l'hydrogène produit puisse être stocké et utilisé en toute sécurité au Royaume-Uni. Le résultat final prouverait qu'un système de production, de stockage et de distribution d'hydrogène de bout en bout est possible dans le pays.

Partenariat supplémentaire

Les deux entreprises vont également étudier la possibilité d'un partenariat supplémentaire pour déployer la technologie à une plus grande échelle parallèlement à la production d'électricité éolienne offshore...

"Le gouvernement britannique vise 10 GW de production d'hydrogène bas carbone en 2030, dont au moins la moitié proviendra de l'hydrogène vert" souligne Portzamparc. "Lhyfe est ambitieux dans la production d'hydrogène vert offshore, qui pourrait représenter une capacité installée de l'ordre de 3 GW à un horizon 2030-2035... Le premier site pilote a été inauguré en septembre à Saint-Nazaire. La plateforme aura une capacité de production de 400kg d'hydrogène vert par jour, soit une puissance de 1 MW. Un projet de 10 MW en Belgique pourrait être opérationnel en 2025", rappelle l'analyste qui vise un cours de 10 euros sur le dossier en restant à l'achat.

Le titre progresse de 1,2% à 7,30 euros ce lundi en bourse de Paris.