Lhyfe et VSB énergies nouvelles signent un premier contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables, annoncent la signature d'un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable (corporate PPA).

VSB énergies nouvelles a mis en service en 2021 et exploite désormais le parc éolien de Buléon, situé au coeur du Morbihan et doté d'une puissance totale de 13,2 MW. C'est sur cette même commune de Buléon que Lhyfe a lancé la construction d'un site de production d'hydrogène vert et renouvelable, "Lhyfe Bretagne". L'unité, qui produira jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène par jour (capacité installée de 5 MW), sera mise en service fin 2023.

Au titre de ce contrat de fourniture d'électricité d'une durée de 16 ans, 100% de la production d'électricité verte du parc éolien de VSB énergies nouvelles à Buléon sera dédiée au site Lhyfe Bretagne, qui approvisionnera localement en hydrogène vert des usages liés à la mobilité et à des procédés industriels.

Pour VSB énergies nouvelles, ce corporate PPA, premier d'une longue série à venir, constitue un véritable relais de croissance. Il illustre également le savoir-faire des équipes de VSB et leur capacité à répondre à la problématique de l'intermittence de la production d'électricité issue de sources renouvelables.

Lhyfe, à travers ce contrat, continue de consolider son réseau de partenaires fournisseurs d'électricité renouvelable, sécurisant un approvisionnement local et long terme en électricité verte pour la production de son hydrogène vert et renouvelable.