Lhyfe et les Chantiers de l'Atlantique signent un protocole d'accord pour développer la filière de l'hydrogène vert renouvelable en offshore

(Boursier.com) — Lhyfe , pionnier mondial et 'pure player' de l'hydrogène vert renouvelable, et les Chantiers de l'Atlantique, un des leaders mondiaux sur les marchés des navires hautement complexes et des installations offshore, annoncent aujourd'hui, dans le cadre du salon Seanergy dédié à l'énergie renouvelable offshore, avoir conclu un protocole d'accord pour le développement de plateformes de production d'hydrogène en mer. Lhyfe compte parmi les acteurs les plus importants et les plus avancés au monde dans le secteur de l'hydrogène vert renouvelable.

L'entreprise, qui connecte directement ses sites de production d'hydrogène vert aux énergies renouvelables pour alimenter l'industrie et les usages de la mobilité, compte déjà 93 projets d'usines en développement en Europe (plus de 4,8 GW de capacité totale installée) Une première unité industrielle a été inaugurée en septembre 2021 et 20 projets sont à un stade de développement avancé (en phases "Tender ready", "Awarded" ou "Construction"), pour une capacité totale de 380,5 MW dont l'entrée en opérations est attendue entre 2023 et 2026.

Depuis sa création, Lhyfe a engagé un programme de recherche majeur pour le développement de la production d'hydrogène vert en mer, au plus près des sources d'énergie offshore, ENR les plus abondantes, les plus puissantes, les moins intermittentes et donc les plus compétitives pour répondre à la massification de l'hydrogène vert pour des usages industriels. L'entreprise a déjà signé plusieurs partenariats en ce sens et développé plusieurs concepts offshore.