Lhyfe et la ville allemande de Perl développent une infrastructure d'hydrogène vert destinée à des usages industriels

(Boursier.com) — Lhyfe , pionnier mondial de la production d'hydrogène vert renouvelable pour les transports et les applications industrielles, annonce le développement d'une usine d'hydrogène vert d'une capacité de 70 MW située à Perl, dans la Sarre en Allemagne. Le début de la construction est prévu pour le 1er semestre 2027.

L'unité prévoit d'injecter jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène vert par jour dans le pipeline du réseau de transport d'hydrogène transfrontalier mosaHYc. Les deux partenaires apportent ainsi une contribution importante à la transformation et à la pérennité du site industriel de la Sarre ainsi que de l'ensemble de la région (Sarre-Lorraine-Luxembourg).

Concrètement, les pipelines existants dans la région de Völkingen (Allemagne), Carling (France), Bouzonville (France) et Perl (Allemagne) seront examinés afin de déterminer s'ils peuvent être utilisées comme pipeline d'hydrogène. Il est également prévu de construire de nouvelles conduites de Bouzonville en direction de Dillingen. Un certain nombre d'industriels pouvant bénéficier des avantages de l'hydrogène vert sont localisés le long du pipeline mosaHYc.

"Nous nous réjouissons que le Land de Sarre et la ville de Perl misent sur le développement rapide d'une infrastructure d'hydrogène basée sur les énergies renouvelables. Pour la construction de l'usine, nous utilisons les technologies d'électrolyse les plus modernes avec un logiciel intelligent, ce qui permet d'optimiser l'injection d'électricité issue de sources renouvelables. Le projet contribuera de manière significative à la mise à disposition d'hydrogène vert compétitif et rentable pour l'industrie en Sarre", a déclaré Luc Graré, Head of Central & Eastern Europe chez Lhyfe.

L'hydrogène joue un rôle clé pour décarboner le secteur des transports et de la mobilité. Pour atteindre les objectifs climatiques, les capacités de production doivent être augmentées dans toute l'Allemagne. Des projets comme celui de Perl prouvent qu'une étroite collaboration avec les décideurs au sein des municipalités peut contribuer de manière significative à la neutralité climatique de l'industrie.