Lhyfe et EDPR signent un contrat de 15 ans de fourniture d'électricité renouvelable en Allemagne

(Boursier.com) — Lhyfe et EDP Renewables signent un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement ou CPPA) sur 15 ans. Au titre de ce CPPA, Lhyfe achètera de l'énergie renouvelable produite par une centrale solaire de 39 MWac (55 MWdc) qui sera construite en Allemagne par EDPR, à travers Kronos Solar EDPR. Elle devrait être raccordée au réseau en 2025.

Ce contrat d'achat d'électricité est la première concrétisation du partenariat industriel signé en 2022 entre les deux entreprises. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu qu'EDPR fournirait de l'électricité renouvelable destinée aux sites de production d'hydrogène de Lhyfe, et que les deux entreprises identifieraient des opportunités de co-développement de projets visant à décarboniser des secteurs d'activité où l'électrification n'est pas réalisable.

Pour Lhyfe, ce CPPA est le plus important jamais conclu à ce jour. Il garantit l'approvisionnement en énergie renouvelable de ses futurs sites de production d'hydrogène vert en Allemagne, confortant ainsi son développement soutenu. Dans le Bade-Wurtemberg et en Basse-Saxe, Lhyfe construit actuellement deux unités de production représentant une capacité de production totale maximale de 8 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour. Cet hydrogène vert approvisionnera des acteurs locaux pour des usages liés à la mobilité et à des procédés industriels. Ce CPPA permet à Lhyfe de poursuivre le renforcement de son réseau de partenaires fournisseurs d'électricité renouvelable, avec la signature de deux autres CPPA en 2023, et ainsi de garantir des conditions de vente de l'hydrogène renouvelable compétitives sur le long terme.

Pour EDP Renewables, cet accord est une étape importante car il s'agit du premier contrat corporate long terme de fourniture d'énergie renouvelable signé en Allemagne depuis son expansion, et également le premier PPA signé avec un producteur d'hydrogène. Il témoigne du succès d'EDPR dans l'obtention de nouveaux PPA, renforce le profil à faible risque de la société et sa stratégie de croissance, basée sur le développement de projets compétitifs offrant une visibilité long terme et favorisant l'accélération de la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie. En signant à nouveau un contrat à long terme avec un client majeur, EDPR confirme le fort développement de son activité PPA avec des acteurs du secteur des utilities et de grandes entreprises. EDPR a d'ores et déjà sécurisé à ce jour plus de 55% de son objectif de capacités nouvelles de production d'énergie renouvelable sur la période 2023-2026.