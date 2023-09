Lhyfe : et cette guidance ?

(Boursier.com) — Lhyfe recule de 2% ce mercredi à 5,50 euros, alors que le groupe a publié un EBITDA semestriel de -15,3 ME sous l'effet de l'accélération du développement, de l'investissement dans les projets et les futurs sites de production, ainsi que de la structuration de la société à l'international.

Le résultat net semestriel ressort à -15,9 ME, contre -13,9 ME un an plus tôt, intégrant un résultat financier de 0,6 ME constitué des intérêts de placement de la trésorerie disponible.

Le groupe disposait d'une Trésorerie disponible de 127,7 ME au 30 juin. Portzamparc souligne la validation de la guidance 2024 et reste à l'achat en visant un cours de 8,50 euros. De son côté, Oddo BHF a réduit son objectif de 8 à 6 euros en restant 'neutre' sur le dossier.