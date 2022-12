Lhyfe : en hausse après les annonces

(Boursier.com) — Lhyfe monte de 2,8% à 8,43 euros ce lundi, alors que le groupeet Schaeffler, l'un des principaux fournisseurs mondiaux des secteurs automobile et industriel, ont signé une lettre d'intention (LoI) pour la production et l'achat d'hydrogène vert. L'objectif est de construire et d'exploiter par Lhyfe un site de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sur le site de l'usine Schaeffler d'Herzogenaurach. D'une capacité pouvant aller jusqu'à 15 MW, l'usine produira de l'hydrogène vert à échelle industrielle. Schaeffler entend non seulement rendre sa propre production climatiquement neutre, mais aussi faire progresser la décarbonation dans la région.

L'objectif de cette unité est de fournir une production d'environ 3,7 tonnes d'hydrogène vert par jour à partir de 2025. Outre Schaeffler, les collectivités locales et les stations-service d'hydrogène figureront parmi les clients. La chaleur résiduelle générée par l'électrolyse de l'eau sera injectée dans les processus industriels de l'usine de Schaeffler.

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe permet l'implantation régionale et locale d'écosystèmes d'hydrogène et la production sur mesure d'hydrogène vert à l'échelle industrielle grâce à ses sites de production.

"À l'échelle industrielle, ce projet est d'une taille modeste mais confirme le modèle : installer une unité de production d'hydrogène sur le site de l'industriel, la surdimensionner pour optimiser sa compétitivité et desservir des clients alentours" commente Portzamparc. "Ce projet ne contribuera pas aux objectifs 2024 (55MW de capacité installée) mais aux objectifs 2026 (200MW de capacité installée, CA d'environ 200 ME, EBITDA à l'équilibre)... Rappelons qu'à la fin du S1, le pipeline commercial de Lhyfe représentait 9,8GW contre 4,8GW en avril 2022, pour des mises en service estimées de 13 MW en 2023, 143 MW en 2024 et 612 MW en 2025" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 10,50 euros.