Lhyfe : doublement du chiffre d'affaires annuel, poursuite du déploiement industriel et commercial

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, dresse les faits marquants du 2nd semestre 2023 et fait un point d'étape sur son développement et l'avancée de ses projets à l'issue de l'exercice.

En 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d'affaires, à 1,3 ME, contre 0,6 ME en 2022. Cette performance reflète la montée en puissance de l'unité de production de Bouin en même temps que l'élargissement du portefeuille de clients à la suite de nouvelles signatures de contrats de vente d'hydrogène vert.

A la fin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe représentait une capacité totale d'électrolyse installée de 9,9 GW (versus 9,8 GW en décembre 2023). Soutenu depuis 2022 par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, ce portefeuille de projets fait l'objet d'une gestion dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation de chacun des projets.

Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé représentaient en fin d'année une capacité totale de production installée de 564 MW (vs. 759 MW fin décembre 2022).

Au 2nd semestre 2023, Lhyfe a continué d'accroître le montant des subventions sécurisées destinées à financer ses activités de recherche ainsi que les sites de production en cours de construction ou en développement, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens. Au 31 décembre 2023, les subventions sécurisées totalisent 81,9 ME.

Lhyfe a conclu en décembre 2023 un crédit syndiqué inaugural auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 ME, qui vient renforcer ses moyens financiers afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ces financements, de maturités comprises entre 5 et 15 ans, sont une première pour un acteur pure player dans le secteur de l'hydrogène renouvelable. Ils témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel.

Agenda financier

Jeudi 28 mars 2024 : Résultats annuels 2023 (audités)

Jeudi 23 mai 2024 : Assemblée générale.