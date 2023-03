Lhyfe devient l'actionnaire majoritaire du développeur de projets finlandais Flexens

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour le transport et l'industrie, annonce une prise de participation de 49% au capital de la société finlandaise Flexens, développeur de projets d'hydrogène vert et renouvelable et de projets dits "Power-to-X". Un 1er investissement pour Lhyfe, qui illustre sa volonté de se développer rapidement dans les pays misant sur l'hydrogène vert et renouvelable. Les deux entités accélèrent ainsi leur déploiement commercial et leurs projets en Finlande.

Fondée pour capitaliser sur l'expertise unique acquise dans le cadre du programme de recherche Smart Energy Åland (SMÅ), Flexens a développé depuis 2018 d'importantes compétences dans la modélisation des systèmes énergétiques et dans le développement de projets.

L'entreprise, qui compte désormais 19 personnes, ambitionne de devenir un leader de l'hydrogène vert et renouvelable et du Power-to-X (transformation d'électricité en un autre vecteur énergétique) à partir de sources d'énergies renouvelables. L'entreprise est alignée avec les ambitions de la Finlande, qui souhaite devenir un leader européen du Power-to-X.

Lhyfe et Flexens ont démarré leurs premières collaborations sur des projets communs dès 2020.

Désormais officiellement liées, les entreprises vont combiner leurs expertises, leur connaissance des marchés et leurs pipelines commerciaux pour accélérer les projets en cours et identifier de nouvelles opportunités dans les pays du Nord de l'Europe, notamment liées à des grands projets offshore, afin d'atteindre les objectifs de décarbonation qu'elles se sont fixés.

Berndt Schalin, CEO, Flexens Oy Ab: "Lhyfe est l'un des pionniers du marché et fait partie des entreprises capables d'une grande rapidité d'exécution dans ses projets. Nous sommes très impatients d'intensifier notre collaboration pour mettre à profit notre connaissance des marchés nordiques et faire émerger de nouveaux projets d'hydrogène vert et renouvelable."

Taia Kronborg, Chief Business Officer, Lhyfe : "Flexens est une société experte et engagée, avec laquelle nous avons eu la chance de collaborer au cours des mois passés. Nos valeurs communes et leur connaissance du marché local nous ont convaincu de nous rapprocher afin d'atteindre plus rapidement nos objectifs respectifs "