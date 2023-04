Lhyfe : Coup d'envoi du 3ème site de production d'hydrogène vert et renouvelable

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et l'AREC Occitanie - l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat - annoncent le coup d'envoi de la construction de l'unité de production Lhyfe Occitanie, située sur la Commune de Bessières (Haute-Garonne).

L'usine, qui devrait entrer en service d'ici fin 2023, constitue pour la Région Occitanie un des leviers qui lui permettra d'atteindre ses objectifs dans le cadre du projet "Corridor H2 Occitanie" visant à décarboner le transport de marchandises et de passagers.