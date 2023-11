Lhyfe : contrat porteur

(Boursier.com) — Lhyfe grimpe de 5,8% à 5,5 euros au lendemain de la signature d'un contrat de vente d'hydrogène avec la société HYmpulsion, en charge du déploiement des infrastructures hydrogène du projet Zero Emission Valley (ZEV) en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contrat court pour une durée de 10 ans, à partir d'un nouveau site de production d'hydrogène vert et renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes.

D'ici mi-2025, Lhyfe construira une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de production de 2 t/ jour (5 MW) à Le Cheylas en Isère (entre Grenoble et Chambéry), sur l'ancien site de stockage des déchets de l'aciériste Ascométal. Lhyfe contribuera ainsi à réindustrialiser le territoire, et à assurer la transition de l'économie locale vers un modèle plus durable. L'hydrogène sera produit par électrolyse de l'eau et à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables. A partir de 2025, Lhyfe fournira de l'hydrogène vert et renouvelable à HYmpulsion sur une période de 10 ans.

Portzamparc ('achat') explique que ce contrat est intéressant pour Lhyfe car sur le long terme (10 ans vs 1 à 3 ans habituellement en bulk). La montée en puissance de la production sera forcément progressive, en fonction de l'usage des stations. Le broker comprend que le prix de vente de l'hydrogène est déjà fixé (avec des formules). La constitution d'un portefeuille de Corporate PPA (Kallista, VSB...) permet de sécuriser les tarifs d'électricité...