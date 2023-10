Lhyfe : construit le plus grand site commercial de production d'hydrogène vert en Allemagne

(Boursier.com) — Lhyfe a débuté la construction d'une unité de production d'hydrogène en Allemagne, dans la ville de Schwäbisch Gmünd. Ce site, qui constituera la plus grande usine d'hydrogène vert du Bade-Wurtemberg, Land du sud-ouest de l'Allemagne, sera le premier à fournir de l'hydrogène en connexion directe à un parc industriel. Il sera également le premier d'une série de nombreux sites déployés par Lhyfe pour fournir de l'hydrogène vert à l'échelle nationale en Allemagne dans les prochaines années. L'ambition de Lhyfe est de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert livré par conteneurs (" bulk ") en France et en Allemagne d'ici 2025. La cérémonie de la pose de la 1ère pierre de l'usine de production Schwäbisch Gmünd a lieu ce jour.

Ce projet représente une étape importante pour le développement du marché de l'hydrogène vert en Allemagne et témoigne de l'intégration croissante de ce gaz renouvelable dans les écosystèmes locaux. L'usine, qui sera alimentée à partir d'énergies renouvelables provenant de contrats de fourniture d'électricité hydraulique, éolienne et solaire, devrait être mise en service au cours du 2 nd semestre 2024. L'hydrogène sera notamment destiné au parc industriel "H2-Aspen" et à une station-service d'hydrogène JET H2. En janvier dernier, Lhyfe et la coentreprise JET H2 ont signé un accord pour la construction de cette station-service d'hydrogène à Schwäbisch Gmünd. Ce projet, financé notamment par le Land de Bade-Wurtemberg et l'Union européenne, apporte ainsi une solution locale durable pour l'industrie du territoire et pose les fondations d'une infrastructure respectueuse du climat sur ce site. Ce projet, qui fait partie du projet HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles), a reçu le soutien du fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 6,4 ME.

Le développement de Lhyfe s'appuie sur un solide portefeuille de projets représentant une capacité de production installée totale de 10,3 GW à travers l'Europe. Ces projets contribueront à la décarbonation de la mobilité et de l'industrie grâce à la production d'hydrogène vert et renouvelable à l'échelle industrielle.