Lhyfe conclut un partenariat avec SAF+ pour développer la production d'e-SAF à partir d'hydrogène vert

(Boursier.com) — Lhyfe et Groupe International SAF+ (SAF+), chef de file mondial spécialisé dans la production et la commercialisation de carburant e-SAF (electro Sustainable Aviation Fuel), souhaitent combiner leurs expertises pour développer la production d'e-SAF à partir d'hydrogène vert et renouvelable.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Lhyfe et SAF+ prévoient d'évaluer le potentiel de développement de la production d'e-SAF dans la région du Havre et de signer un accord de co-développement. Les partenaires viseraient une installation dans la région portuaire, où Lhyfe construirait un site de production d'hydrogène vert d'une capacité de plus de 100 tonnes/ jour (300 MW de capacité d'électrolyse installée) afin d'alimenter un site de production de e-SAF que SAF+ envisage de construire.

Cet ensemble industriel serait connecté au réseau de transport d'hydrocarbures, afin d'acheminer le e-SAF obtenu depuis Le Havre jusqu'aux aéroports de la région parisienne, ainsi que du Nord et de l'Est de la France via les infrastructures existantes.

Les deux partenaires visent un début de commercialisation à horizon 2030, pour coïncider avec les attentes du marché et les objectifs de zéro émission fixés pour 2050.

Rappelons que SAF+ rassemble une coalition d'acteurs internationaux de premier plan et issus de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation. L'entreprise a notamment annoncé, en juillet 2023, la signature d'un protocole d'accord avec le Groupe Air France-KLM pour l'approvisionnement de carburant e-SAF de seconde génération, dont les premières livraisons sont prévues d'ici 2030.

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable. Le premier site de l'entreprise est déjà opérationnel depuis le second semestre 2021, tandis que deux autres sites français ont été inaugurés en décembre 2023. Plusieurs autres sites sont en cours de construction ou d'extension à travers l'Europe.

En séance, l'action Lhyfe recule de -3,3%, revenant à 5,24 euros. La prise de bénéfice est légitime avec le beau rebond de +16,18%, hier après la publication de son chiffre d'affaires annuel.