Lhyfe conclut un contrat de vente d'hydrogène avec HYmpulsion

(Boursier.com) — Lhyfe a signé un contrat de vente d'hydrogène avec la société HYmpulsion, en charge du déploiement des infrastructures hydrogène du projet Zero Emission Valley (ZEV) en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce contrat court pour une durée de 10 ans, à partir d'un nouveau site de production d'hydrogène vert et renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes.

D'ici mi-2025, Lhyfe construira une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de production de 2 t/ jour (5 MW) à Le Cheylas en Isère (entre Grenoble et Chambéry), sur l'ancien site de stockage des déchets de l'aciériste Ascométal. Lhyfe contribuera ainsi à réindustrialiser le territoire, et à assurer la transition de l'économie locale vers un modèle plus durable. L'hydrogène sera produit par électrolyse de l'eau et à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables.

A partir de 2025, Lhyfe fournira de l'hydrogène vert et renouvelable à HYmpulsion sur une période de 10 ans. Le site de production permettra de subvenir aux besoins des 7 stations hydrogène de la société situées sur l'arc alpin, pour un volume de 600 tonnes/an, soit environ 1,6 t/ jour, après une période de montée en puissance. Auprès des industriels régionaux, cet hydrogène vert viendra en remplacement de l'hydrogène gris, ou du gaz naturel.

Rappelons que depuis 2017, le projet ZEV vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part, et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part. Ce projet est porté par HYmpulsion, dont les actionnaires sont la Région Auvergne-Rhône Alpes, Engie, Michelin, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires. Il a pour objectif de faire de la région Auvergne-Rhône Alpes l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen et a d'ailleurs été retenu par la Commission européenne dans le cadre du Blending Call Européen 2017.

Au travers de ce partenariat, Lhyfe et HYmpulsion ambitionnent de favoriser le développement de la mobilité propre et l'amélioration de la qualité de l'air dans les vallées alpines.