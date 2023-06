Lhyfe campe sur les 7 euros malgré les annonces

(Boursier.com) — Lhyfe est stable sur les 7 euros ce lundi, alors que le groupe et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie fondé il y a plus de 20 ans dont l'ambition est de devenir le premier opérateur d'énergie 100% renouvelable dans la péninsule ibérique, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal.

Selon les termes de l'accord, les deux entreprises développeront des unités de production d'hydrogène sur une sélection de sites où Capital Energy développe actuellement des parcs éoliens offshore. L'énergéticien espagnol dispose d'un pipeline de développement de plus de 7,5 gigawatts (GW) dans ces deux pays. Cet accord de collaboration entre Capital Energy et Lhyfe pourrait être étendu à d'autres zones géographiques à l'avenir...

"Ce partenariat est également une réponse à la question de la disponibilité de la ressource électricité renouvelable en Europe" commente Portzamparc. "Lhyfe est ambitieux dans la production d'hydrogène vert offshore, qui pourrait représenter une capacité installée de quelque 3 GW à un horizon 2030-2035. Le premier site pilote a été inauguré en septembre à Saint-Nazaire... La plateforme aura une capacité de production de 400 kg d'hydrogène vert par jour, soit une puissance de 1 MW. Un projet de 10 MW en Belgique pourrait être opérationnel en 2025" poursuit l'analyste qui vise un cours de 8,50 euros en restant à l'achat.