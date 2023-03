Lhyfe bondit après les annonces !

(Boursier.com) — Lhyfe grimpe de 10% à 7,96 euros ce mardi, alors que la société pionnière de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour le transport et l'industrie, a annoncé ce matin une prise de participation de 49% au capital de la société finlandaise Flexens, développeur de projets d'hydrogène vert et renouvelable et de projets dits "Power-to-X". Un permier investissement pour Lhyfe, qui illustre sa volonté de se développer rapidement dans les pays misant sur l'hydrogène vert et renouvelable. Les deux entités accélèrent ainsi leur déploiement commercial et leurs projets en Finlande.

Fondée pour capitaliser sur l'expertise unique acquise dans le cadre du programme de recherche Smart Energy Åland (SMÅ), Flexens a développé depuis 2018 d'importantes compétences dans la modélisation des systèmes énergétiques et dans le développement de projets.

L'entreprise, qui compte désormais 19 personnes, ambitionne de devenir un leader de l'hydrogène vert et renouvelable et du Power-to-X (transformation d'électricité en un autre vecteur énergétique) à partir de sources d'énergies renouvelables. L'entreprise est alignée avec les ambitions de la Finlande, qui souhaite devenir un leader européen du Power-to-X.

Lhyfe et Flexens ont démarré leurs premières collaborations sur des projets communs dès 2020... Désormais officiellement liées, les entreprises vont combiner leurs expertises, leur connaissance des marchés et leurs pipelines commerciaux pour accélérer les projets en cours et identifier de nouvelles opportunités dans les pays du Nord de l'Europe, notamment liées à des grands projets offshore, afin d'atteindre les objectifs de décarbonation qu'elles se sont fixés.

"Cette prise de participation va s'accompagner d'une collaboration plus étroite entre les deux sociétés, qui travaillent sur des projets communs depuis 2020" souligne Portzamparc qui estime que cela devrait se traduire par "une accélération des projets de Lhyfe en Europe du Nord, notamment offshore. A ce stade les détails de la transaction ne sont pas communiqués. La publication des résultats, demain matin, sera l'occasion de revenir sur cette opération" commente l'analyste qui vise un cours de 10 euros en restant à l'achat sur le dossier.