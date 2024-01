Lhyfe : avec Source Galileo pour développer des projets au Royaume-Uni et en Irlande

(Boursier.com) — Lhyfe a conclu un partenariat avec Source Galileo, développeur européen d'énergie renouvelable, en vue de développer des unités de production d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni et en Irlande.

Le protocole d'accord signé entre les deux entreprises vise à déployer des installations de production d'hydrogène alimentées par de l'énergie renouvelable, contribuant ainsi aux objectifs Net Zero des deux pays anglo-saxons.

Dans le cadre de cet accord, Lhyfe et Source Galileo associeront leurs expertises pour produire et fournir de l'hydrogène vert et renouvelable à une large variété de clients dans l'industrie et le transport, et ainsi contribuer à la décarbonation de leurs activités.