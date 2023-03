Lhyfe : Au 31 décembre, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 144,5 ME

(Boursier.com) — Au cours de sa réunion du 21 mars 2023, le Conseil d'administration de Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022). Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis courant avril par les commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires annuel 2022 s'élève à 0,6 ME, suivant le ramp-up commercial en ligne avec le plan de croissance de la Société. En 2021, Lhyfe avait réalisé un chiffre d'affaires de 0,2 ME avec une mise en service du premier site de production au 2nd semestre 2021.

Dans un contexte de forte accélération du développement de la société, l'EBITDA s'est établi à -17 ME en 2022, contre -5 ME en 2021. Cette évolution témoigne principalement de l'accroissement de :

+8,3 ME des charges de personnel d'une année sur l'autre (11,3 ME en 2022 vs. 3 ME en 2021), du fait de la hausse des effectifs ;

+4,4 ME des charges externes, du fait de la structuration (locaux, frais de déplacement, recrutement, communication & marketing, honoraires divers, etc.) et de l'accélération des études de 'R&D' menées dans le cadre de la mise en oeuvre du démonstrateur de production offshore d'hydrogène vert (plateforme Sealhyfe).

Le résultat opérationnel s'élève -19,2 ME, contre -5,7 ME au 31 décembre 2021. Il intègre -1 ME d'autres produits et charges opérationnels non courants, constitués principalement des charges engagées dans le cadre de l'introduction en Bourse sur Euronext ne pouvant être portées en diminution de la prime d'émission.

Le résultat net ressort à -25,8 ME, contre -8,7 ME un an plus tôt, intégrant un résultat financier de -6,6 ME, constitué des charges d'intérêt, des effets de change et de la décote comptable des obligations convertibles converties consécutivement à l'introduction en Bourse (-4,4 ME). Ce montant, n'ayant donné lieu à aucun décaissement, est sans conséquence sur la trésorerie de Lhyfe.

La variation de trésorerie s'est élevée à +94,6 ME en 2022.

Consécutivement à l'introduction en Bourse et à la conversion en actions d'obligations convertibles, les capitaux propres consolidés ont été portés à 133,6 ME à fin 2022.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 144,5 ME, conférant à la société une bonne visibilité pour le financement de l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline commercial.

Confirmations des objectifs

Lhyfe confirme les objectifs fixés lors de son introduction en Bourse visant à faire de la société l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe.

Lhyfe vise à disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024.

À horizon 2026, Lhyfe s'est fixé pour objectif une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW, ainsi que :

un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 ME ; un EBITDA Groupe à l'équilibre.

À l'horizon 2030, la société ambitionne de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW.

À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%.

Prochain rendez-vous : assemblée générale des actionnaires, le mardi 23 mai 2023.