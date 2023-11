Lhyfe : annonce saluée !

(Boursier.com) — Lhyfe grimpe de 4,6% à 4,65 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé le lancement de son premier projet d'usine de production d'hydrogène vert en Espagne, d'une capacité de production allant jusqu'à 5 t/jour. Ce site bénéficiera d'une subvention d'environ 14 ME obtenue dans le cadre du programme espagnol H2 Pioneros.

Cette usine sera le premier site de production d'hydrogène vert de Lhyfe en Espagne, alors que sept autres sites sont actuellement en construction à travers l'Europe. Lhyfe emploie près de 200 collaborateurs entièrement dédiés à la production d'hydrogène vert et renouvelable, avec des projets dans 11 pays et un pipeline de plus de 10 GW en Europe.

L'usine sera située dans une zone industrielle de Vallmoll (province de Tarragone) et répondra à la demande d'hydrogène vert de différentes entreprises industrielles de la région.

Parmi les clients potentiels figurent des entreprises actives dans la chimie et dans d'autres secteurs industriels qui souhaitent remplacer les combustibles fossiles (hydrogène gris et gaz naturel), actuellement utilisés dans leur processus de production, par de l'hydrogène vert, ainsi que des entreprises de transport ou de logistique qui cherchent à remplacer leur flotte (camions, chariots élévateurs) par des véhicules moins polluants tels que des véhicules hydrogène.

Le projet de Lhyfe figure parmi les 14 projets en Espagne sélectionnés en 2023 pour bénéficier d'un financement de la part d'H2 Pioneros (sur 81 projets présentés). La subvention obtenue pour ce projet, qui financera les phases de conception ainsi que la fourniture d'équipements et les travaux de construction, représente environ la moitié de l'investissement total estimé de Lhyfe pour ce site. Lhyfe se fixe pour objectif de produire les premiers kilos d'hydrogène vert issus de cette unité de production en 2026... Parmi les derniers avis d'analystes, Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 7,50 euros.