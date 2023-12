Lhyfe annonce le succès de son premier crédit syndiqué corporate pour un montant de 28 ME

(Boursier.com) — Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce avoir conclu un ensemble de financements auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 ME.

Fort d'une structure financière solide (127,7 ME de trésorerie disponible1 au 30 juin 2023), Lhyfe sécurise de nouveaux financements pour un montant total de [28] ME, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement.

Ces financements bancaires sont constitués :

- d'un crédit bancaire syndiqué vert d'un montant de 22,2 ME, indexé sur Euribor, d'une maturité de 5 ans avec un remboursement in fine. Ce financement vert a été structuré par le Groupe Crédit Agricole, et est soutenue par le Groupe BPCE, HSBC et le Crédit Mutuel Océan. Elle bénéficie d'une clause d'extension permettant d'augmenter son montant pendant deux ans ;

- de deux lignes de financement d'un montant total de 5,8 ME à taux fixe octroyées par Bpifrance, de maturité 8 et 15 ans.

Ces financements témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel. Ils renforcent les moyens financiers de Lhyfe afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ils représentent également un jalon important pour l'industrie qui doit pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des acteurs publics et privés pour concrétiser ses ambitions de décarbonation.

S'appuyant sur son solide portefeuille commercial, Lhyfe ambitionne de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe, à travers le déploiement de sites de production d'hydrogène vert dédiés à la mobilité et à l'industrie. Lhyfe vise notamment de devenir, d'ici 2025, un acteur majeur dans la mobilité en France et en Allemagne.